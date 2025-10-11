paolini sfida gauff con un piede nelle finals

di Massimo Selleri Una strepitosa Jasmine Paolini batte nettamente Iga Swiatek, e vola in semifinale nel Master 1000 di Wuhan (Cina) compiendo un passo importante in avanti in ottica qualificazioni alle Finals di Riad. L’azzurra, nei quarti dell’ultimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari. ha piegato agilmente la rivale polacca in appena due set. La tennista toscana, numero 8 del mondo e settima forza del seeding, con una prova maiuscola, ha sconfitto Swiatek, numero 2 del ranking internazionale e seconda testa di serie del tabellone, che, però, a dispetto del pronostico è apparsa in evidente difficoltà, perdendo con il netto ed eloquente punteggio di 6-1 6-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

