Paolini ko a Wuhan sfuma il sogno finale

Sport.quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 11 ottobre 2025 – Si ferma in semifinale l’avventura di Jasmine Paolini nel torneo WTA di Wuhan, in Cina. Dopo il sorprendente 2-0 rifilato alla numero 2 del mondo Iga Swiatek, la tennista toscana si arrende a una impeccabile Coco Gauff, terza nel ranking Atp. Il punteggio è di 6-4, 6-3, per la statunitense, che si regala la finale in poco più di un'ora e 20 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

