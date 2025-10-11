Paolini-Gauff oggi a Wuhan | orario precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo. Oggi, sabato 11 ottobre, la tennista azzurra affronta Coco Gauff nella semifinale del Wta 1000 di Wuhan. La toscana, numero 8 del ranking, è reduce dalla clamorosa vittoria contro Iga Swiatek e va a caccia dell’ultimo atto del torneo, ma anche di punti pesanti in ottica Wta Finals. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Paolini-Gauff oggi a Wuhan: orario, precedenti e dove vederla

