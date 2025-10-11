Paolini è pronta per lo Slam?!
Clamoroso a Wuhan! Dopo il primo ko in carriera inflitto a Iga Swiatek, Jaz vola in semifinale e fa sognare i fan: è pronta per vincere un major? Con 26 vittorie nei WTA 1000 in stagione, Paolini, finalista a Parigi e a Wimbledon lo scorso anno, è a sole 2 lunghezze dalle vittorie nei 1000 di Sinner 2024 e Sabalenka 2025. Intanto a Shanghai arrivano due eliminazioni che fanno il gioco di Musetti: fuori De Minaur e soprattutto Auger-Aliassime. Per il n. 2 d’Italia è più vicino l’obiettivo ATP Finals. Ne parliamo in diretta a TennisMania, il talk di OA Sport dedicato a tutto il meglio del tennis mondiale! LIVE alle ore 8 su YouTube!? Conduce: Dario Puppo, con Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - pronta
Paolini strabiliante, Kenin fuori in due set: Jasmine pronta a sfidare la russa Kudermetova
JAS, NON FERMARTI! Jasmine Paolini pronta s sfidare Coco Gauff nella semifinale del WTA 1000 di Wuhan #Tennis #WTA #WuhanOpen #Paolini - X Vai su X
Con una prestazione stellare contro Iga Swiatek (6-1, 6-2), Jasmine Paolini conquista la semifinale al WTA 1000 di Wuhan, candidandosi con forza per un posto alle WTA Finals. Ma dietro questo risultato c’è un percorso profondo di crescita e trasformazione. Vai su Facebook
Us Open, tabellone femminile: Paolini, strada in salita. Potenziale quarto con Sabalenka - Jasmine Paolini debutterà contro una qualificata nel tabellone femminile dello Us Open, ultimo slam dell’anno, al via domenica. Segnala gazzetta.it
Paolini diretta US Open: segui il match contro Vondrousova. Tennis oggi LIVE - Sfuma l'obiettivo degli ottavi di finale nel singolare degli Us Open femminili (cemento) per la numero 8 del mondo Jasmine Paolini. Da corrieredellosport.it