Paolini è pronta per lo Slam?!

Clamoroso a Wuhan! Dopo il primo ko in carriera inflitto a Iga Swiatek, Jaz vola in semifinale e fa sognare i fan: è pronta per vincere un major? Con 26 vittorie nei WTA 1000 in stagione, Paolini, finalista a Parigi e a Wimbledon lo scorso anno, è a sole 2 lunghezze dalle vittorie nei 1000 di Sinner 2024 e Sabalenka 2025. Intanto a Shanghai arrivano due eliminazioni che fanno il gioco di Musetti: fuori De Minaur e soprattutto Auger-Aliassime. Per il n. 2 d’Italia è più vicino l’obiettivo ATP Finals. Ne parliamo in diretta a TennisMania, il talk di OA Sport dedicato a tutto il meglio del tennis mondiale! LIVE alle ore 8 su YouTube!? Conduce: Dario Puppo, con Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

