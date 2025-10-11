Paolini ci prova ma passa Gauff al Wta Wuhan | sfuma la finale
Niente da fare per Jasmine Paolini: al Wta 1000 di Wuhan in semifinale ha prevalso Gauff, l’azzurra ferma la sua corsa in semifinale. Finisce contro Coco Gauff il torneo di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Wuhan. L’italiana non è riuscita ad imporsi in semifinale ed è alla fine stata eliminata dalla rivale americana. Niente da fare per Jasmine Paolini: in finale al Wta 1000 di Wuhan va Coco Gauff. Coco Gauff al Wta 1000 di Wuhan si è aggiudicata la semifinale con il punteggio di 6-4, 6-3. Jasmine lascia la Cina da ottava del ranking e con un briciolo di amarezza, visti i tanti errori commessi in una sola partita. 🔗 Leggi su Sportface.it
