Paolini battuta da Gauff in semifinale a Wuhan | l’azzurra cede nonostante la lotta

Sport.periodicodaily.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una semifinale emozionante al torneo WTA 1000 di Wuhan si conclude con la sconfitta dell’italiana Jasmine Paolini contro la statunitense Coco Gauff, che vince con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Non è stata una partita semplice per nessuna delle due: intensità, rovesci vincenti, errori e scambi prolungati hanno caratterizzato ogni game. Ma è stata Gauff a prevalere nei momenti decisivi, con una maggiore continuità nei punti chiave. Un match scandito dai break. Ciò che rende questa semifinale memorabile è la lunga catena di turni di servizio persi (break) che ha segnato l’andamento del gioco. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

