Pantaloni saluta e va in Regione Ascarini verso l’assessorato al bilancio

Ascoli, 11 ottobre 2025 – Sarà Marika Ascarini, con ogni probabilità, il nuovo assessore della giunta comunale ascolana. Prenderà il posto di Francesca Pantaloni, che proprio nelle ultime ore è stata ufficialmente proclamata consigliera regionale dopo il ‘boom’ di preferenze ottenute alle elezioni del 28 e 29 settembre scorsi. Marche, il risiko della nuova giunta: Acquaroli detta la road map, c’è l’asse Bugaro-Calcinaro La Pantaloni, tra l’altro, ambisce a un posto nella giunta regionale guidata dal riconfermato presidente Francesco Acquaroli. Il sindaco Marco Fioravanti, dunque, dovrà colmare il posto lasciato vacante dall’imprenditrice, visto che il ruolo di assessore comunale è incompatibile con quello di consigliera in Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pantaloni saluta e va in Regione. Ascarini verso l’assessorato al bilancio

