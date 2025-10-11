Palo elettrico pericolante | stop ai treni fra Como Camerlata e Lago

Como – Il transito ferroviario lungo la linea di Trenord tra le stazioni di Como Camerata e Como Lago è interrotto dall'alba di questa mattina per un intervento dei vigili del fuoco sulla banchina dello scalo di Como Lago. Squadre di soccorso, con l'ausilio di una autogru in arrivo dal comando di Milano, sono al lavoro per la messa in sicurezza di un palo elettrico pericolante. L'accesso allo scalo ferroviario è per il momento precluso al pubblico. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palo elettrico pericolante: stop ai treni fra Como Camerlata e Lago

In questa notizia si parla di: palo - elettrico

