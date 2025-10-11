Domani alle 18 inizia la nuova stagione di pallavolo e l’Upc Sdh Volley sarà in campo al Pala Camaiore dove affronterà i Lupi Santa Croce per il primo match del campionato di serie B. Dopo i playoff disputati per la Serie A3 della stagione scorsa c’è tanta voglia di rimettersi in discussione per un campionato che promette tanto divertimento. Per la prima di campionato l’Upc Sdh Volley ritrova la Codyeco Lupi Santa Croce Siena che lo scorso anno si era aggiudicata il girone ai danni dei versiliesi solo per la differenza set. Entrambe avevano chiuso con 23 vittorie su 28 e 67 punti. Ora è tutto resettato, le squadre sono diverse, ma la voglia di fare bene e conquistare questo primo match è tanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie B. Upc, inizio bollente. Ancora la sfida ai Lupi