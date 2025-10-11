Pallanuoto Serie A1 2025-2026 | risultati e classifica della seconda giornata Pro Recco domina soffre l’AN Brescia
Sette gli incontri in scena in questa seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile. Sofferta vittoria in trasferta a Napoli per l’AN Brescia che passa sul Posillipo per 16-14, passeggiano invece RN Savona, in trasferta a Bologna con il De Akker, e Pro Recco, che domina in casa a Genova sul Trieste. Andiamo a rivivere questa giornata con risultati e classifica aggiornata. 2ª giornata Sabato 11 ottobre Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo-AN Brescia Team 14-16 RN Florentia-CC Ortigia 1928 15-17 Telimar-Training Academy Olympic Roma 8-6 Iren Genova Quinto-Roma Vis Nova Pallanuoto 14-16 De Akker Team-Banco BPM RN Savona 9-21 AC Group Canottieri Napoli-RN Nuoto Salerno 14-9 Pro Recco Waterpolo-Pallanuoto Trieste 18-11 CLASSIFICA Banco BPM RN Savona 6 Pro Recco Waterpolo 6 AN Brescia Team 6 Telimar 6 Ranieri Impiantistica C. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pallanuoto - serie
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: si inizia ad ottobre, lo Scudetto si assegna a luglio?
Pallanuoto Serie A1, Giuditta Galardi confermata dal Rapallo
Pallanuoto Serie A1, l'Ekipe Orizzonte conferma Chiara Tabani
Serie A1 femminile 2ª giornata - Stagione 2025/26 Rapallo Pallanuoto L'Ekipe Orizzonte ? Sabato 11 ottobre 15:00 ? Diretta Waterpolo Channel #serieA1 #pallanuoto #federnuoto - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto, serie A1 femminile: domani Rapallo contro Ekipe Orizzonte Catania - X Vai su X
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: risultati e classifica della seconda giornata. Pro Recco domina, soffre l’AN Brescia - Sette gli incontri in scena in questa seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile. Lo riporta oasport.it
Pallanuoto, il TeLiMar vince anche al debutto casalingo di Serie A1 - Vittoria anche al debutto casalingo per il TeLiMar che, nella seconda giornata del campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto, batte la Training Academy Olympic Roma con il risultato di 8- livesicilia.it scrive