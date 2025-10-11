Pallanuoto la Pro Recco giocherà a Genova per due anni

La Pro Recco giocherà a Genova per le prossime due stagioni, 202526 e 202627. La titolatissima squadra di pallanuoto, campione d’Italia e d’Europa, vincitrice di Coppa Italia ed Euro Cup 2025, ha scelto la Sciorba come campo di gara e allenamento, in attesa di poter tornare a Recco nella. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: pallanuoto - recco

