Pallanuoto la Pro Recco giocherà a Genova per due anni
La Pro Recco giocherà a Genova per le prossime due stagioni, 202526 e 202627. La titolatissima squadra di pallanuoto, campione d’Italia e d’Europa, vincitrice di Coppa Italia ed Euro Cup 2025, ha scelto la Sciorba come campo di gara e allenamento, in attesa di poter tornare a Recco nella. 🔗 Leggi su Today.it
Pallanuoto, la Pro Recco giocherà la Supercoppa Europea in casa del Ferencvaros
Pallanuoto serie A1: all’inizio un trittico di sfide con Trieste, Savona e Recco. Il ds Deserti: "La De Akker punta sui giovani. Tra campionato e Conference ci divertiremo»
Serie A1 Maschile pallanuoto 2025-26, sabato il via al campionato. Riparte la caccia alla Pro Recco
