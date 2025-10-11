Pallanuoto A1 - Sconda giornata di campionato per i biancorossi Rari adesso rialzati C’è Ortigia alla Nannini

Messa alle spalle la prevedibile sconfitta - visto il livello tecnico e l’esperienza dell’avversaria – di una settimana fa all’esordio con il Savona, nella seconda giornata del campionato di A1 la Rari Nantes Florentia torna in vasca oggi alle ore 15 alla Nannini di Bellariva contro l’Ortigia Siracusa dell’ex Carnesecchi. Sulla carta un altro impegno non del tutto agevole – la squadra siciliana concluse la regular season della scorsa stagione all’ottavo posto, a +9 sulla Rari – ma comunque alla portata dei gigliati che potranno contare sul rientro di due giocatori come Tim De Mey e Francesco Turchini assenti nella partita con i liguri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A1 - Sconda giornata di campionato per i biancorossi. Rari, adesso rialzati. C’è Ortigia alla Nannini

In questa notizia si parla di: pallanuoto - sconda

Pallanuoto A1 - Sconda giornata di campionato per i biancorossi. Rari, adesso rialzati. C’è Ortigia alla Nannini - visto il livello tecnico e l’esperienza dell’avversaria – di una settimana fa ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Pallanuoto, alle porte la seconda giornata dei campionati di Serie A1, maschile e femminile - Vigilia di campionato, nella pallanuoto, sia per la Pro Recco sia per il Rapallo, attese domani, per la seconda giornata dei rispettivi campionati, da altrettanti big match. Lo riporta radioaldebaran.it