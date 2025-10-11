PALINSESTI 19-25 OTTOBRE 2025 | AL VIA MAKARI E NOI DEL RIONE SANITÀ CHIUDE IO CANTO
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove dal 19 al 25 ottobre 2025 Rai1 D: Màkari 4 (14) new L: Blanca 3 (46) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano (1115) R M: Commissario Montalbano (1215) R G: Noi del Rione Sanità (13) new V: Tale e Quale Show (57) S: Ballando con le Stelle (513) Canale 5 D: La Notte nel Cuore 1ªTv L: Grande Fratello M: La Notte nel Cuore 1ªTv M: This is Me (23) G: Io Canto Family (66) V: Tradimento 1ªTv S: Tu Sì Que Vales (511) Altre segnalazioni Dal 2010, ore 18:45 – L’Eredità Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Rai2 D: N.C.I.S. + NCIS Origins (1722) 1ªTv L: Lo Spaesato M: Freeze (66) M: 9-1-1 (14) new G: Ore 14 Sera V: Addio al Nubilato 2 1ªTv S: S. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: palinsesti - ottobre
