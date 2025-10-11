Palestra gioiello al Giordano Bruno Un investimento da 650mila euro
MELZO I soldi da Città Metropolitana, la struttura tecnico operativa quella del Comune, è quasi terminata la riqualificazione della palestra del liceo Giordano Bruno: nuova pavimentazione, una rampa per disabili che abbatte le barriere architettoniche in tribuna, pannelli per nuova insonorizzazione, maquillage e tinteggiature. Ieri mattina, in una palestra già gremita di studenti sottorete o sotto il canestro, il sopralluogo di Roberto Maviglia, consigliere delegato all’ edilizia scolastica di Città Metropolitana, con il sindaco Antonio Fusè e il vice Lino Ladini, tutti "ospiti" della dirigente scolastica Anna Negri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
