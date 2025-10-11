Palermo il 73enne Giovanni Cuvello trovato morto nei locali dell' ospedale di Villa Sofia | era scomparso da 10 giorni dopo essere stato al Pronto soccorso

" Stiamo presentando denuncia ai carabinieri. Dobbiamo sapere cosa gli è successo: è andato in ospedale lo scorso 30 settembre per essere visitato e dal pronto soccorso e da lì è sparito". Del caso si era occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" su Raitre. I parenti di Giovanni Cuvello pensionato, 73 anni, vogliono sapere come mai l'uomo è stato trovato, senza vita, solo ieri, dopo 10. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Palermo, il 73enne Giovanni Cuvello trovato morti nei locali dell'ospedale di Villa Sofia: era scomparso da 10 giorni dopo essere stato al Pronto soccorso

