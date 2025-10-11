Palermo il 73enne Giovanni Cuvello trovato morti nei locali dell' ospedale di Villa Sofia | era scomparso da 10 giorni dopo essere stato al Pronto soccorso
" Stiamo presentando denuncia ai carabinieri. Dobbiamo sapere cosa gli è successo: è andato in ospedale lo scorso 30 settembre per essere visitato e dal pronto soccorso e da lì è sparito". I parenti di Giovanni Cuvello pensionato, 73 anni, vogliono sapere come mai l'uomo è stato trovato, senza vita, solo ieri, dopo 10 giorni nello stesso nosocomio. Il corpo di Cuvello è stato trovato dal personale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: palermo - 73enne
Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Palermo, controlli a tutto campo dei Carabinieri: eseguiti arresti, denunce e sanzioni per oltre 8.000 euro #Sicilia242 #Sicilia24 Vai su Facebook
Palermo, il 73enne Giovanni Cuvello trovato morti nei locali dell'ospedale di Villa Sofia: era scomparso da 10 giorni dopo essere stato al Pronto soccorso - Non si avevano più notizie di Giovanni Cuvello dal 30 settembre, mentre era in attesa di essere visitato. Segnala msn.com
Palermo, trovato senza vita Giovanni Cuvello in un reparto di Villa Sofia - L'uomo era scomparso da Palermo il 30 settembre scorso, mentre era al Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Sofia, in attesa di essere visitato. Come scrive rainews.it