Palermo il 73enne Giovanni Cuvello trovato morti nei locali dell' ospedale di Villa Sofia | era scomparso da 10 giorni dopo essere stato al Pronto soccorso

" Stiamo presentando denuncia ai carabinieri. Dobbiamo sapere cosa gli è successo: è andato in ospedale lo scorso 30 settembre per essere visitato e dal pronto soccorso e da lì è sparito". I parenti di Giovanni Cuvello pensionato, 73 anni, vogliono sapere come mai l'uomo è stato trovato, senza vita, solo ieri, dopo 10 giorni nello stesso nosocomio. Il corpo di Cuvello è stato trovato dal personale.

