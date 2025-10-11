Palermo era scomparso da dieci giorni | trovato morto in ospedale

I familiari: "Stiamo presentando denuncia ai carabinieri. Dobbiamo sapere cosa gli è successo: è andato al pronto soccorso il 30 settembre per essere visitato e da lì è sparito". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Palermo, il 73enne Giovanni Cuvello trovato morti nei locali dell'ospedale di Villa Sofia: era scomparso da 10 giorni dopo essere stato al Pronto soccorso

