Palermo era scomparso da dieci giorni | trovato morto in ospedale
I familiari: "Stiamo presentando denuncia ai carabinieri. Dobbiamo sapere cosa gli è successo: è andato al pronto soccorso il 30 settembre per essere visitato e da lì è sparito". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
