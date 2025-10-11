Palazzo Bonaparte si trasforma nel tempio dell' Art Nouveau

10 o tt. (askanews) – Palazzo Bonaparte si trasforma nel tempio dell’Art Nouveau con la mostra Alphonse Mucha. Un trionfo di bellezza e seduzione, a Roma fino all’8 marzo. La mostra raccoglie 150 capolavori ed è la più ampia e completa mai realizzata su Mucha: un omaggio al fascino femminile e alla meraviglia delle immagini, capaci di oltrepassare epoche e confini e di creare ponti di dialogo universali. Mostre fashion AI 202526. guarda le foto L’artista ceco ha infatti saputo reinventare l’immagine femminile nell’arte, trasformandola in icona di grazia e forza. Mucha è stato anche un innovatore, un comunicatore visivo capace di dare una forma seducente e riconoscibile all’immaginario della Belle Époque. 🔗 Leggi su Iodonna.it

