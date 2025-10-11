Palazzo Bonaparte si trasforma nel tempio dell' Art Nouveau
10 o tt. (askanews) – Palazzo Bonaparte si trasforma nel tempio dell’Art Nouveau con la mostra Alphonse Mucha. Un trionfo di bellezza e seduzione, a Roma fino all’8 marzo. La mostra raccoglie 150 capolavori ed è la più ampia e completa mai realizzata su Mucha: un omaggio al fascino femminile e alla meraviglia delle immagini, capaci di oltrepassare epoche e confini e di creare ponti di dialogo universali. Mostre fashion AI 202526. guarda le foto L’artista ceco ha infatti saputo reinventare l’immagine femminile nell’arte, trasformandola in icona di grazia e forza. Mucha è stato anche un innovatore, un comunicatore visivo capace di dare una forma seducente e riconoscibile all’immaginario della Belle Époque. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: palazzo - bonaparte
Alphonse Mucha, la mostra a Palazzo Bonaparte
A Palazzo Bonaparte Alphonse Mucha. Un trionfo di bellezza e seduzione
Qualche sera fa abbiamo avuto il piacere di ospitare da @vivipiazzavenezia l’inaugurazione della nuova mostra “Alphonse Mucha. La bellezza eterna”, a Palazzo Bonaparte. Un tributo straordinario all’artista che ha definito l’immaginario dell’Art Nouveau, tra - facebook.com Vai su Facebook
Arriva a Roma la più ampia retrospettiva mai dedicata all'artista, "Alphonse Mucha. Un trionfo di bellezza e seduzione", a Palazzo Bonaparte sino all'8 marzo. #ANSAViaggi - X Vai su X
Palazzo Bonaparte tempio dell'Art Nouveau, grande mostra su Mucha - ROMA (ITALPRESS) – Da domani, 8 ottobre, Palazzo Bonaparte a Roma si trasforma nel tempio dell’Art Nouveau presentando la più ampia ... Secondo iltempo.it
L'arte di Alphonse Mucha in mostra a Palazzo Bonaparte - Palazzo Bonaparte a Roma si trasforma dall'8 ottobre nel tempio dell’Art Nouveau con la più ampia retrospettiva mai ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com