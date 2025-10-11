PalaGuerrieri pronto entro l’anno

"Entro fine dicembre il termine dei lavori". E’ il nuovo cronoprogramma annunciato ieri per il PalaGuerrieri in ristrutturazione, durante il consiglio aperto chiesto dall’opposizione. Un nuovo slittamento dopo che la fine lavori era stata annunciata prima a luglio e poi posticipata di tre mesi, al 30 novembre. Ad andare all’attacco ieri il consigliere di opposizione Danilo Silvi, insieme a Silvia Marchesini, presidente del circolo fabrianese di Fdi, per Fratelli d’Italia. Da Fdi hanno sottolineato come il cantiere sarebbe stato "fermo per mesi, e il progetto sbagliato", evidenziato i costi aggiuntivi e chiesto tempi certi per la restituzione alla città del Palaguerrieri, perché lo "sport merita una casa vera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

