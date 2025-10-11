Bergamo. Dopo un trentennio firmato A2A, Palafrizzoni è pronto ad aprire la gara europea di un bando da oltre 30 milioni di euro per il potenziamento e la gestione dell’illuminazione pubblica a Bergamo. Un tema che certamente riguarda l’incolumità stradale, ma che si lega a doppio filo all’argomento sicurezza in città, una delle questioni più spinose tra le mani dell’amministrazione comunale. “Pensiamo al valore di un’adeguata illuminazione delle strade nella percezione di donne, anziani e famiglie – spiega la sindaca Elena Carnevali -. Abbiamo individuato alcune zone che necessitano un miglioramento in qualità e in quantità, si tratta di un progetto strategico che renderà Bergamo più sicura”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Palafrizzoni, bando da 34 milioni per l’illuminazione: “Più luce, maggiore sicurezza”