Pagelle Juventus Women Como | TOP e FLOP dopo il primo tempo

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la seconda giornata Serie A Women: pagelle Juventus Women Como. I voti e i giudizi alle protagoniste della prima giornata di Serie A Women: pagelle Sassuolo Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA TOP: De Jong, Brighton. FLOP: Carbonell, Schätzer, Krumbiegel. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle juventus women como top e flop dopo il primo tempo

© Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Women Como: TOP e FLOP dopo il primo tempo

In questa notizia si parla di: pagelle - juventus

Pagelle Juve Juventus Next Gen: Vlahovic tra gol e fischi, Douglas Luiz manda segnali VOTI

Pagelle Juventus Women Como: TOP e FLOP dopo il primo tempo

Pagelle Juventus Women Como: Kullberg sempre in campo, Carbonell è già un colpo VOTI

pagelle juventus women comoJuventus Women-Como Women, la cronaca LIVE dalle 15 - La seconda giornata di campionato per la Juventus Women. Lo riporta ilbianconero.com

Juventus Women - Como 0-0: check terminato, nessun rigore per le ospite - Check finito: l'arbitro non giudica irregolare il tocco con il braccio di Kullberg 18' - Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Juventus Women Como