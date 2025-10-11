Pagelle Juventus Women Como | buoni segnali da Beccari il resto quasi nullo VOTI

I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la seconda giornata Serie A Women: pagelle Juventus Women Como. I voti e i giudizi alle protagoniste della prima giornata di Serie A Women: pagelle Sassuolo Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6.5 – Ripaga la fiducia di Canzi con una grande parata su Pavan. Può nulla sulla volée di Nischler Kullberg 6 – Più ordinaria del solito Calligaris 6.5 – Qualche errore in impostazione, ma è una giocatrice pienamente recuperata Harviken 6 – Partita di discreta attenzione difensiva Krumbiegel 5 – Nel pieno di un periodo no, come dimostra anche l’errore allo scadere del primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

