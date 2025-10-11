PAGELLE GIRO DI LOMBARDIA 2025. Tadej Pogacar, voto 10: l’attacco sul Ganda era quasi telefonato, nessuno però si è azzardato a rispondere. Lo sloveno ha fatto il vuoto, con una scalata monstre e ha dominato anche oggi. Sempre a podio nelle Monumento quest’anno (record assoluto), quinto successo di fila al Lombardia (record condiviso con Fausto Coppi), venti trionfi stagionali e chi più ne ha più ne metta. È semplicemente dominante, il più forte al mondo e tra i più forti della storia. Remco Evenepoel, voto 7: è sempre il primo degli umani, ma dall’essere il nuovo Merckx sembra più esser diventato il nuovo Gimondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Giro di Lombardia 2025: Pogacar cannibale, Evenepoel sempre più eterno secondo