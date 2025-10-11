Pagelle Estonia Italia TOP e FLOP del match di stasera
Pagelle Estonia Italia, TOP e FLOP del match valido per la Qualificazione ai Mondiali 2026 Ecco le pagelle di Estonia Italia: gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. TOP e FLOP azzurri della gara odierna. PAGELLE ITALIA Donnarumma (5) Di Lorenzo (6) Bastoni (6,5) Calafiori (6+) Dimarco (6,5) Orsolini (6,5) Barella (6) Tonali (7) . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: pagelle - estonia
PAGELLE E TABELLINO ITALIA-ESTONIA 5-0: Kean-Retegui danno speranza, Locatelli a rilento
Pagelle Italia Estonia: Cambiaso entra e sforna l’assist, Locatelli impreciso. Kean letale, mentre l’obiettivo Tonali… VOTI
Italia-Estonia 5-0, le pagelle: Retegui (7,5) scatenato nella "sua" Bergamo, Kean (6,5) voglioso, Bastoni (6,5) certezza
Italia U17 – Ucraina U17: diretta qualificazioni Europei Ultima giornata della prima fase, e per gli azzurrini non ci sono alternative: serve vincere per passare al Round 2! Dopo l’8-1 all’Estonia e il passo falso contro il Montenegro (1-2), la squadra di Fra - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Estonia-Italia 1-3: centravanti promossi, Donnarumma ghiacciato a Tallin - I voti e i giudizi della sfida di Tallinn valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Secondo msn.com
Pagelle Estonia Italia, TOP e FLOP del match di stasera - Pagelle Estonia Italia, TOP e FLOP del match valido per la Qualificazione ai Mondiali 2026 Ecco le pagelle di Estonia Italia: gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Riporta calcionews24.com