Pagelle Estonia Italia | l’attacco funziona in una squadra che va a folate sull’ingresso di Cambiaso… – VOTI

Pagelle Estonia Italia: i voti ai protagonisti del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Vince l'Italia contro l'Estonia: tre punti importanti per continuare a sperare nella qualificazione al Mondiale 2026. Di seguito le pagelle degli Azzurri. La serata degli Azzurri è iniziata nel migliore dei modi, con Moise Kean che ha sbloccato il risultato dopo appena 4 minuti con una giocata da campione. Una gioia, però, durata pochissimo: l'ex attaccante della Juventus è stato infatti costretto a uscire al 15? per un brutto infortunio alla caviglia. Al suo posto è entrato Francesco Pio Esposito, e il suo impatto è stato a dir poco devastante, culminato con la splendida rete del suo primo gol in Nazionale maggiore.

