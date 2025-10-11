Inter News 24 . I voti ai nerazzurri. L’Inter di Cristian Chivu è stata sconfitta ieri in amichevole contro l’Atletico Madrid ai rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1. Nonostante la sconfitta, i nerazzurri hanno mostrato segnali di crescita, e Tuttosport ha analizzato le prestazioni dei singoli, assegnando le relative pagelle. Le prestazioni positive: Josep Martinez e Yann Bisseck. Josep Martinez, portiere spagnolo dell’ Inter, ha ottenuto un buon 6,5 per la sua prestazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Pagelle Atletico Madrid Inter, Tuttosport dà una pesante insufficienza a Palacios: menzione d'onore per Agbonifo