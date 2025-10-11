Paganini su Pioli | Se perde a Milano rischia di essere esonerato

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Pioli, ex allenatore rossonero, tornerà a San Siro per affrontare il Milan con la sua Fiorentina. Sarà una partita decisiva per lui visto il brutto inizio di stagione della Viola? Il parere di Paolo Paganini sulle frequenze di 'TMW Radio'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

paganini su pioli se perde a milano rischia di essere esonerato

© Pianetamilan.it - Paganini su Pioli: “Se perde a Milano rischia di essere esonerato”

In questa notizia si parla di: paganini - pioli

paganini pioli perde milanoPaganini: "Se Pioli perde a Milano rischia l'esonero" - Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha parlato di Stefano Pioli, ex allenatore e prossimo ... Riporta milannews.it

paganini pioli perde milanoPaganini: "Fiorentina, Pioli rischia se perde a Milano. Spalletti guarda a Torino..." - A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato il giornalista Paolo Paganini. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Paganini Pioli Perde Milano