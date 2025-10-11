Padula 34 milioni al Vallo di Diano per la viabilità

Tempo di lettura: 2 minuti Ammontano a 34 milioni di euro i fondi stanziati dalla Regione Campania per il miglioramento della viabilità nel Vallo di Diano, basso comprensorio a sud di Salerno, nell’ambito del maxi intervento da 1 miliardo di euro previsto dal Bando Strade Regionali. Lo rende noto il consigliere regionale Luca Cascone, annunciando che sono 13 i progetti finanziati nel comprensorio valdianese, alcuni dei quali a carattere intercomunale, per un totale di 33.999.546,78 euro. “ Ieri è stato firmato il decreto con la graduatoria del Bando Strade tanto atteso dai Comuni di tutta la Campania – ha spiegato Cascone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

