padellaro fa il pieno di pubblico ad anghiari

Arezzo, 11 ottobre 2025 – Partecipatissimo ad Anghiari l’incontro con Antonio Padellaro, fondatore e primo direttore de Il Fatto Quotidiano, organizzato e voluto dall’ associazione culturale di promozione sociale senza scopo di lucro Il Corsaro, col patrocinio del Comune. E quindi vincente il format, sperimentato anche la settimana scorsa con Giovanni Minoli, che voleva il pubblico partecipe con domande, brevi interventi e provocazioni al posto di lunghi e noiosi monologhi. Tanto che l’assessora alla Cultura Alberica Barbolani e il sindaco e Presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri, presenti alla serata, anche con il consenso della assessora al Turismo Ilaria Lorenzini, daranno seguito a quelli che diventeranno “ i venerdì culturali del Corsaro” con nuovi e prestigiosi ospiti, facendoli diventare un appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

