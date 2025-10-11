Pace a Gaza Hamas insiste con Israele | Rilasciate anche Barghouti

Periodicodaily.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Hamas "insiste" con i mediatori per "il rilascio" dei detenuti palestinesi che Israele ha rifiutato di liberare nell'ambito dell'accordo mediato dagli Stati Uniti, tra cui Marwan Barghouti e Ahmad Saadat, "e i negoziati" al riguardo "sono ancora in corso". A dichiararlo, parlando con Al Jazeera, è stato Mousa Abu Marzouk, esponente di Hamas. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pace - gaza

Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”

Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”

pace gaza hamas insistePace a Gaza, Hamas insiste con Israele: “Rilasciate anche Barghouti” - (Adnkronos) – Hamas “insiste” con i mediatori per “il rilascio” dei detenuti palestinesi che Israele ha rifiutato di liberare nell’ambito dell’accordo mediato dagli Stati Uniti, tra cui Marwan Barghou ... Lo riporta msn.com

pace gaza hamas insisteHamas, non accetteremo il dominio straniero a Gaza. E insiste sulla liberazione di Barghouti e Saadat. Media, "19 palestinesi morti dopo il cessate il fuoco" - Hamas continua a insistere sui mediatori per ottenere la scarcerazione di alcuni leader palestinesi detenuti in Israele, tra cui Marwan Barghouti e Ahmad ... gazzettadelsud.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pace Gaza Hamas Insiste