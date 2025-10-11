Ozzy Osbourne | il docufilm per omaggiare il re del metal | VIDEO

E' uscito il docufilm che segue gli ultimi anni della vita di Ozzy Osbourne, partendo dal 2011: è disponibile su Paramount+ L'articolo Ozzy Osbourne: il docufilm per omaggiare il re del metal VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ozzy Osbourne protagonista di un nuovo documentario dedicato ai suoi ultimi anni di vita - Si intitola “Ozzy Osbourne: No Escape From Now” il film che segue l’artista nella realizzazione del suo ultimo desiderio. Riporta artribune.com

"Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home", pubblicato il trailer ufficiale del nuovo docu-film. Guardalo qui - Il film, nato inizialmente come serie TV intitolata "Home to Roost", racconta il ritorno degli Osbourne dall’America all’Inghilterra ... Riporta virginradio.it

