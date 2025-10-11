ottobre mite al sole ma il mediterraneo prepara nuovi temporali

Ottobre si sta rivelando insolitamente mite: giornate luminose e temperature oltre la media invitano a respirare a pieni polmoni, ma all’orizzonte si addensano segnali da non ignorare. Il Mediterraneo ancora caldo alimenta temporali intensi: nelle prossime ore l’attenzione resta alta tra Spagna orientale e bacini attorno a Sardegna e Sicilia, con possibili ripercussioni sull’estremo Sud . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

