Ottobre mite al sole ma il Mediterraneo prepara nuovi temporali
Ottobre si sta rivelando insolitamente mite: giornate luminose e temperature oltre la media invitano a respirare a pieni polmoni, ma all’orizzonte si addensano segnali da non ignorare. Il Mediterraneo ancora caldo alimenta temporali intensi: nelle prossime ore l’attenzione resta alta tra Spagna orientale e bacini attorno a Sardegna e Sicilia, con possibili ripercussioni sull’estremo Sud . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Ottobre dal clima mite: temperature sopra la media in arrivo in tutta Italia
PREVISIONI METEO FINO A META' OTTOBRE NEL FAENTINO. Tempo stabile e mite in pieno giorno con cielo sereno o poco nuvoloso sabato 11 e domenica 12 ottobre. Poco o parzialmente nuvoloso per nubi innocue da lunedì 13 ottobre. Clima gradualmen
Sabato 11 ottobre cielo sereno e clima mite, 24°C di massima #meteo #torino
Weekend di ottobrata: tempo bello e clima mite in gran parte del Paese. Le previsioni da sabato 11 ottobre - Poche piogge in Sardegna, prevalenza di bel tempo nel resto d'Italia: prosegue l'ottobrata con temperature oltre la media in gran parte del Paese
Meteo: clima mite e tanto sole, ma arriva qualche nebbia. Le previsioni da sabato 11 ottobre - Anticiclone protagonista nel weekend: condizioni meteo stabili e caldo fuori stagione.