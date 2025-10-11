Ottobre mite al sole ma il Mediterraneo prepara nuovi temporali

Sbircialanotizia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottobre si sta rivelando insolitamente mite: giornate luminose e temperature oltre la media invitano a respirare a pieni polmoni, ma all’orizzonte si addensano segnali da non ignorare. Il Mediterraneo ancora caldo alimenta temporali intensi: nelle prossime ore l’attenzione resta alta tra Spagna orientale e bacini attorno a Sardegna e Sicilia, con possibili ripercussioni sull’estremo Sud . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ottobre mite al sole ma il mediterraneo prepara nuovi temporali

© Sbircialanotizia.it - Ottobre mite al sole, ma il Mediterraneo prepara nuovi temporali

In questa notizia si parla di: ottobre - mite

Ottobre dal clima mite: temperature sopra la media in arrivo in tutta Italia

ottobre mite sole mediterraneoWeekend di ottobrata: tempo bello e clima mite in gran parte del Paese. Le previsioni da sabato 11 ottobre - Poche piogge in Sardegna, prevalenza di bel tempo nel resto d'Italia: prosegue l'ottobrata con temperature oltre la media in gran parte del Paese ... Da meteo.it

ottobre mite sole mediterraneoMeteo: clima mite e tanto sole, ma arriva qualche nebbia. Le previsioni da sabato 11 ottobre - Anticiclone protagonista nel weekend: condizioni meteo stabili e caldo fuori stagione. Riporta meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Mite Sole Mediterraneo