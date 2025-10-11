Ottobrata de noantri

Macché Roma. Nell’eterno duello fra le due capitali d’Italia (i “figli della Lupa” non si offendano, trattasi di forzatura giornalistica, sappiamo benissimo che la Capitale è una e una sola) Milano punta a contendere anche in un campo che sembrava essere appannaggio della sola Roma. Questo ottobre, infatti, almeno per ora, è stato segnato da temperature miti e bel tempo anche qui “giù al nord”. Tanto da evocare in molti il sogno di un’ottobrata milanese, “rivale” della ben più nota ottobrata romana che tanti turisti richiama all’ombra del Colosseo. Attenzione, però, come tutte le cose belle, anche questa ottobrata di Lombardia è destinata ben presto a finire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it