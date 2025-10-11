Otto e Mezzo circo contro Meloni | minacce gufate e pure le corna

Giorgia Meloni dovrebbe prendersi le minacce di morte, mettersele in tasca e tacere, stare zitta. La sintesi è brutale ma non troppo lontana dal pensiero di Pino Corrias, una delle firme del Fatto quotidiano che ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, spara a zero sulla premier. "Mi pare di ricordare che Renzi riceveva più di mille minacce. Tutti i ministri e presidenti hanno ricevuto minacce, ma rarissimamente ne hanno parlato. A differenza di altri, Meloni ne parla a ogni esordio di tutte le interviste che fa. Non nelle conferenze, perché non le fa", spiega con tutta la calma del mondo Corrias, nemmeno sfiorato dal dubbio che forse sulla leader di Fratelli d'Italia pesi anche un pregiudizio ideologico che sconfina nell'odio puro, più umano che politico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, circo contro Meloni: minacce, gufate e pure le corna

In questa notizia si parla di: otto - mezzo

Otto e Mezzo, solita solfa da Lilli Gruber: pensiero unico a La7

Otto e Mezzo, Italo Bocchino e le corna in diretta: zittiti i gufi

Otto e mezzo, Pino Corrias contro Meloni: "Minacce? Rispetto agli altri..."

Caracciolo a Otto e Mezzo: Primo accordo per Gaza. E ora? Estratto dell'intervento di Lucio Caracciolo nel programma di Lilli Gruber "Otto e Mezzo" su La7 del 9 ottobre 2025 Si guarda qui ? - X Vai su X

#ottoemezzo Il ruolo di Trump per il cessate il fuoco a Gaza nel commento di Gad Lerner - facebook.com Vai su Facebook

Otto e mezzo, Cacciari show da Gruber: "Cosa sono queste bufale? Abbiate pietà". VIDEO - Massimo Cacciari esplode a Otto e mezzo contro il piano di riarmo europeo: “Bufale, pietà di me! Secondo affaritaliani.it

«Otto e mezzo» fa il boom di ascolti - In access prime time record stagionale per «Otto e Mezzo» di Lilli Gruber, che ha ... Lo riporta iltempo.it