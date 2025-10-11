Ottieni 14 punti GPS con il pacchetto CLIL + C2 + Master L2 + 4 Certificazioni informatiche

Orizzontescuola.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FormaDocenti ti propone una soluzione completa per l’aggiornamento delle graduatorie GPS: CLIL, Certificazione linguistica C2, Master L2 e 4 Certificazioni informatiche MIM. Ottieni fino a 14 punti in modo semplice e interamente online. Se stai pensando all’aggiornamento delle graduatorie GPS, non perdere l’occasione di massimizzare il tuo punteggio con il pacchetto completo proposto da FormaDocenti.com . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottieni - punti

Cerca Video su questo argomento: Ottieni 14 Punti Gps