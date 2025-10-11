Ottieni 14 punti GPS con il pacchetto CLIL + C2 + Master L2 + 4 Certificazioni informatiche
FormaDocenti ti propone una soluzione completa per l’aggiornamento delle graduatorie GPS: CLIL, Certificazione linguistica C2, Master L2 e 4 Certificazioni informatiche MIM. Ottieni fino a 14 punti in modo semplice e interamente online. Se stai pensando all’aggiornamento delle graduatorie GPS, non perdere l’occasione di massimizzare il tuo punteggio con il pacchetto completo proposto da FormaDocenti.com . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: ottieni - punti
Vota la Top 10 di giornata su MyLBA e ottieni punti per vincere fantastici premi in palio https://bit.ly/Top10Gameday01 #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Registrati alla cassa prima di pagare e ottieni la card Imperial per accumulare punti e ricevere sconti sui nostri articoli del 20% ?Valido anche per ordini in consegne Via Catania 162 - 98124 Messina (ME) https://copisteriaimperialmessina.it/ Contattaci - facebook.com Vai su Facebook