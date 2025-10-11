Otranto Mystery Tour | leggende aneddoti e personaggi misteriosi nella notte di Halloween
Otranto Culture Aps, anche ad Halloween, propone Otranto Mystery Tour, un tour originale che racconta Otranto da un punto di vista differente. La storia della città sarà narrata infatti attraverso leggende, aneddoti e personaggi misteriosi partendo dal Castello, percorrendo i vicoli del centro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: otranto - mystery
arriva "ROSSETTO E CIOCCOLATO"! Se pensi di conoscere la pizza, preparati a ricrederti. A Corigliano d'Otranto è sbarcata una Limited Edition che fa impazzire i sensi: la pizza ROSSETTO E CIOCCOLATO. Ingredienti? Top Secret. Possiamo solo dirti che - facebook.com Vai su Facebook
“Otranto Mystery Tour”: leggende, aneddoti e personaggi misteriosi nella notte di Halloween - Otranto Culture Aps, anche ad Halloween, propone Otranto Mystery Tour, un tour originale che racconta Otranto da un punto di vista differente. Segnala lecceprima.it
Otranto Mystery Tour il 5 agosto Tra leggende, aneddoti e personaggi misteriosi. - Otranto Culture Aps, il 5 agosto propone Otranto Mystery Tour, un tour originale che racconta Otranto da un punto di vista differente. Da puglialive.net