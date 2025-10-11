Ossessionato dalla gelosia Botte alla compagna con la scopa picchiava anche il suo cagnolino
Siena, 11 ottobre 2025 – Giovanissimo. E’ arrivato in aula accompagnato dagli agenti. Ma l’udienza è stata rinviata a gennaio per ascoltare un testimone e anche la versione dei fatti dell’imputato, 22 anni, difeso dall’avvocato Manfredi Biotti. A tutelare la sua ex, un anno più grande e residente in Valdichiana, parte offesa nel processo per maltrattamenti e lesioni, ha pensato il legale Francesca Massi. Gelosia, ecco la parola chiave anche in questa vicenda. Aveva iniziato a togliere alla sua ragazza le amicizie di sesso maschile. Dai social, naturalmente. Sia su Facebook che su Instagram. Di più. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Botte, insulti, minacce e violenze sessuali sulla compagna: 30enne condannato a dieci anni di carcere - Ponte Lambro (Como) – Denigrazioni, aggressioni fisiche, telefoni cellulari distrutti, fino a due violenze sessuali quando la ex compagna aveva deciso di lasciarlo. Segnala ilgiorno.it