Ospita tre stranieri senza comunicarlo | maxi multa da 3mila euro

Un uomo è stato multato per aver ospitato tre cittadini stranieri senza darne comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, con una sanzione di 3.000 euro, 1.000 per ciascun ospite omesso. È uno dei risultati delle attività di controllo svolte giovedì sera dalla Polizia Locale di Gavardo in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

