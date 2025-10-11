Oslo migliaia in piazza contro la partita Norvegia-Israele | No al genocidio Fischi durante l’inno e partita interrotta – Il video
Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Oslo per protestare contro la partita di qualificazione per i Mondiali tra Norvegia e Israele, accusando la Fifa di non aver sospeso la squadra israeliana in seguito alla guerra a Gaza. La manifestazione, partita davanti al Parlamento norvegese, si è trasformata in un lungo corteo diretto verso lo stadio Ullevaal, dove si sarebbe giocata la partita. In testa, bandiere della Palestina, fumogeni e cori: «No al genocidio» e «La partita non si deve giocare». Città blindata e stadio sotto controllo. Le autorità norvegesi hanno dispiegato un imponente dispositivo di sicurezza: ingressi chiusi, perquisizioni all’arrivo dei tifosi e capienza ridotta. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: oslo - migliaia
Oslo, migliaia di manifestanti pro Pal contro la partita Norvegia-Israele: le immagini
A Oslo migliaia di persone protestano per la partita della Norvegia contro Israele - X Vai su X
“Oh mio Dio, non ho parole”. Così María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha reagito alla telefonata con cui il segretario dell’Istituto Nobel di Oslo, Kristian Berg Harpviken, le ha comunicato la vittoria del Premio Nobel per la Pace 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Oslo, migliaia di manifestanti pro Pal contro la partita Norvegia-Israele: le immagini - A Oslo, manifestanti filopalestinesi hanno protestato contro la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Norvegia e Israele, nello stesso gruppo I che ... Come scrive msn.com
Corteo ProPal a Roma: «Siamo un milione, stop al genocidio». Incappucciati contro la polizia, auto e cassonetti in fiamme: 262 identificati. Guerriglia a piazza Vittorio - Centinaia di migliaia da tutta Italia da piazzale Ostiense a San Giovanni. Si legge su roma.corriere.it