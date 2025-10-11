Oslo migliaia in piazza contro la partita Norvegia-Israele | No al genocidio Fischi durante l’inno e partita interrotta – Il video

Open.online | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Oslo per protestare contro la partita di qualificazione per i Mondiali tra Norvegia e Israele, accusando la Fifa di non aver sospeso la squadra israeliana in seguito alla guerra a Gaza. La manifestazione, partita davanti al Parlamento norvegese, si è trasformata in un lungo corteo diretto verso lo stadio Ullevaal, dove si sarebbe giocata la partita. In testa, bandiere della Palestina, fumogeni e cori: «No al genocidio» e «La partita non si deve giocare». Città blindata e stadio sotto controllo. Le autorità norvegesi hanno dispiegato un imponente dispositivo di sicurezza: ingressi chiusi, perquisizioni all’arrivo dei tifosi e capienza ridotta. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oslo - migliaia

Oslo, migliaia di manifestanti pro Pal contro la partita Norvegia-Israele: le immagini

Oslo, migliaia di manifestanti pro Pal contro la partita Norvegia-Israele: le immagini - A Oslo, manifestanti filopalestinesi hanno protestato contro la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Norvegia e Israele, nello stesso gruppo I che ... Come scrive msn.com

oslo migliaia piazza controCorteo ProPal a Roma: «Siamo un milione, stop al genocidio». Incappucciati contro la polizia, auto e cassonetti in fiamme: 262 identificati. Guerriglia a piazza Vittorio - Centinaia di migliaia da tutta Italia da piazzale Ostiense a San Giovanni. Si legge su roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Oslo Migliaia Piazza Contro