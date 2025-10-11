Oslo migliaia di manifestanti pro Pal contro la partita Norvegia-Israele | le immagini
A Oslo, manifestanti filopalestinesi hanno protestato contro la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Norvegia e Israele, nello stesso gruppo I che vede impegnata l’Italia. Circa 1.000 persone hanno marciato dal centro di Oslo allo stadio Ullevaal. I manifestanti hanno portato uno striscione sulla guerra a Gaza. Una volta iniziata la partita, alcune decine di tifosi sono rimasti fuori dallo stadio per continuare a protestare. Solo 3.000 spettatori sono stati ammessi alla partita, sottoposti a severi controlli di sicurezza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
A Oslo migliaia di persone protestano per la partita della Norvegia contro Israele - Si sono riuniti fuori dal parlamento norvegese, molti indossano le maglie della nazionale palestinese. Secondo msn.com
Norvegia-Israele, manifestazioni e proteste pro-Pal a Oslo: «Lasciate vivere i bambini». Fischi durante l'inno - Diverse centinaia di persone hanno manifestato e mostrato il loro sostegno alla causa palestinese a Oslo in occasione della partita di qualificazione Norvegia- Come scrive msn.com