Oshi no Ko passa a Crunchyroll | ecco perché i numeri record non bastano più

Il mondo dell’anime streaming è appena stato scosso da un annuncio che nessuno si aspettava. Oshi no Ko, il thriller psicologico ambientato nel mondo degli idol giapponesi che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, cambia casa. La terza stagione debutterà su Crunchyroll, cambiando i piani della casa di produzione. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno durante il Crunchyroll Showcase al New York Comic Con 2025, al Jacob Javits Convention Center di Manhattan. Un nuovo trailer ufficiale ha accompagnato la rivelazione, mostrando le prime immagini della stagione attesa e confermando che la produzione di Doga Kobo continua a mantenere gli standard qualitativi che hanno reso l’anime un fenomeno culturale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

