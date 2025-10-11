Orsini | Serve manovra poderosa e visione di 3 anni Ai sindacati | Con troppi scioperi si fa male al Paese

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenuto a Capri al 40° convegno dei Giovani Imprenditori, manda dei segnali importanti. Il primo al governo, a cui chiede una manovra importante e una visione di lungo respiro. Il secondo ai sindacati, rimproverando loro di promuovere troppi scioperi. Il terzo sul costo dell'energia, che bisogna fare il possibile per abbassare. "Serve una manovra poderosa e visione a 3 anni". Orsini sprona il governo dicendo che serve una manovra che "deve essere poderosa", aggiungendo con una punta di polemica, "se facciamo come l'anno scorso." Sottolineando poi l'importanza di un Governo stabile aggiunge che, proprio in virtù di questo "abbiamo l'obbligo di avere una visione industriale del Paese almeno a tre anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

