Orrore in strada uomo ucciso a coltellate | le urla e l’arrivo della polizia
Un nuovo dramma ha scosso Roma nella mattinata di sabato. Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate in strada, davanti agli occhi della compagna. L’omicidio è avvenuto a largo Sperlonga, nella zona di Grottarossa, un quartiere residenziale del nord della capitale. Una lite tra i due, secondo i primi riscontri, si sarebbe trasformata in tragedia in pochi istanti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la coppia stava discutendo animatamente quando, all’improvviso, un uomo si sarebbe avvicinato e avrebbe colpito il 39enne con un coltello. Le urla hanno attirato l’attenzione dei passanti, che hanno subito chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
