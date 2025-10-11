orrore a ravenna 14enne accoltella i genitori nel sonno le inquietanti ricerche fatte sul web

Choc a Ravenna, dove una coppia di coniugi è stata accoltellata dal figlio di 14 anni. Il ragazzo, che avrebbe agito con premeditazione, è stato arrestato dalla polizia ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, il fatto è avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì, intorno alle 3.00 e all'interno dell'abitazione di famiglia, un appartamento nella periferia di Ravenna. Il 14enne avrebbe atteso che fosse molto tardi prima di entrare in azione. Sgusciando fuori dalla propria camera, l'adolescente ha raggiunto la stanza dei genitori che stavano dormendo e li ha colpiti con un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

