Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 11 ottobre! Il weekend si apre con un cielo che profuma di rinascita. Dopo settimane di impegni e pensieri, questo sabato invita tutti a rallentare, a riscoprire il valore delle piccole cose e a godere dei rapporti umani sinceri. La Luna, in transito armonico con Venere, amplifica le emozioni e porta un’ondata di dolcezza nei rapporti di coppia, ma anche nei legami familiari e d’amicizia. Oroscopo di Paolo Fox, sabato 11 ottobre 2025, segno per segno. Le stelle parlano di riconciliazioni, di parole dette col cuore, di decisioni prese con maggiore consapevolezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 11 ottobre: Luna in Cancro, sabato frizzante per i Gemelli