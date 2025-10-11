Oro ai massimi Wall Street e Piazza Affari record | perché i mercati volano e l’economia stenta? Il pericolo bolla | E Trump | Cina dazi del 100%

I fondamentali macroeconomici non reggono. E persino l’incertezza, che storicamente penalizza i mercati, sembra diventata un valore aggiunto. Eppure la Fed ventila il rischio bolla. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Oro ai massimi, Wall Street e Piazza Affari record: perché i mercati volano e l’economia stenta? Il pericolo «bolla» | E Trump: Cina, dazi del 100%

Sky tg24. . Il prezzo dell'oro ha toccato nuovi massimi storici assoluti superando la soglia dei 4.000 dollari l'oncia e toccando un picco a 4.062 dollari. Dietro la corsa del metallo prezioso ci sono molteplici ragioni, Mariangela Pira ci spiega le principali.

