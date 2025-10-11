Ornella Muti e l’amore con Luca di Montezemolo | Mi faceva ridere ma poi scelse un’altra e la sposò
“Questa non è Ornella Muti” è il titolo dell’autobiografia dell’attrice italiana in uscita per La Nave di Teseo. E lei oggi ne parla in un’intervista al Corriere della Sera. «All’anagrafe sono Francesca Rivelli, ma Francesca chi la conosce veramente? Chi la vuole conoscere? Colpa mia, anche: ho sempre avuto pudore a raccontarmi. Penso sempre di dire la cosa sbagliata. Ora, a 70 anni, scrivere è stata una psicanalisi, sono stata anche male. Ti guardi indietro e dici: ma dov’ero?». Ovvero: « Nel mondo delle fate, con tutta la sua bellezza, ma anche con tutto il suo dolore. Se non ci fosse il dolore, potrei camminare nelle strade della realtà. 🔗 Leggi su Open.online
