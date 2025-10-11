Ornella Muti e i suoi amori | Per Celentano tradii mio marito Montezemolo mi preferì un’altra

Icona di fascino senza tempo, Ornella Muti  ha fatto spesso parlare di sé anche per la sua vita sentimentale. Tendenzialmente discreta e riservata, l’attrice ha scelto di mettersi per la prima volta a nudo nella sua autobiografia Questa non è Ornella Muti,  in libreria dal 14 ottobre. E, in occasione dell’uscita del libro, ha dato qualche anticipazione sui contenuti anche in una recente intervista. Gli amori di Ornella Muti e il fidanzamento con  Montezemolo. Con i grandi occhi verdi e i lineamenti perfetti, Ornella Muti è stata per almeno due decenni la donna copertina del cinema italiano. Eppure, nonostante la fama e la popolarità, l’attrice romana ha sempre fatto fatica a mostrare il suo lato più intimo al pubblico, scegliendo invece la via della riservatezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

ornella muti suoi amoriOrnella Muti si racconta nel suo libro autobiografico: «La mia famiglia è la mia gioia più grande» - Il libro Questa non è Ornella Muti uscirà il 14 ottobre, un’autobiografia dove l'attrice si svela, mostrando il suo lato più naif e le gioie e i dolori della sua vita ... Da vanityfair.it

ornella muti suoi amoriOrnella Muti tra amori, schiaffi e nuvole rosa: «Celentano mi lasciò, Montezemolo mi faceva ridere. Salva dall’Lsd grazie ai miei figli» - Tra confidenze di vita privata, sogni impossibili e una buona dose di realismo, la Muti ha affidato a Candida Morvillo, in un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera, una ... Si legge su msn.com

