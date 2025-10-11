Ornella Muti Cochi Ponzoni e gli altri | a Monza è pronto il red carpet della Festa del Cinema

Monza – Tre giorni di cinema, musica, cultura e tanti ospiti d’eccezione nel cuore della Brianza. Dal 24 al 26 ottobre la città si trasformerà in un gigantesco set, fra proiezioni, personaggi e live music per la Festa del Cinema di Monza. Un’iniziativa della Provincia di Monza e della Brianza, in collaborazione con Associazione Mi Prendo Cura, DRIADI ed Hemingway&Co. Il Cinema Capitol Anteo (via Pennati 10, il Teatro di Corte della Villa Reale e il Woody Rock Bistrot (via vittorio Emanuele 27) diventeranno palcoscenico per raccontare le storie e i protagonisti del grande schermo di ieri di oggi e premiare documentari e cortometraggi d’autore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ornella Muti, Cochi Ponzoni e gli altri: a Monza è pronto il red carpet della Festa del Cinema

In questa notizia si parla di: ornella - muti

Giffoni 55: Ornella Muti incontra i ragazzi e riceve lo Special Award «Noi donne abbiamo la forza di cambiare il mondo»

Le ’Passioni ribelli’ di Ornella Muti. Il racconto della diva senza tempo

Ornella Muti, la figlia di Naike Rivelli si sposa: chi è il futuro marito

ORNELLA MUTI A #Voghera - BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI Voghera Digital - facebook.com Vai su Facebook

Cochi Ponzoni: «Renato Pozzetto? Mai litigato, ecco com'è andata. Lillo e Greg i nostri eredi, ma anche Valerio Lundini» - È quello che è successo a Cochi Ponzoni e a Renato Pozzetto. Riporta leggo.it

Cochi Ponzoni: «Mai litigato con Renato Pozzetto. I nostri eredi? Valerio Lundini ma anche Lillo e Greg» - È quello che è successo a Cochi Ponzoni e a Renato Pozzetto. Secondo ilmessaggero.it