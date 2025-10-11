Ore di apprensione per il 20enne Leo Artin Boschin scomparso a Roma ricerche anche a Padova
Sono ore di apprensione per un ventenne scomparso a Roma dallo scorso 9 ottobre. Da due giorni la famiglia non ha più notizie di Leo Artin Boschin: il giovane avrebbe dovuto partire con i suoi amici per raggiungere Padova ed è per questo che le ricerche si sarebbero spostate anche nella città veneta. Leo è il figlio di Bruno Boschin, un cittadino romano morto anni fa e noto per essere il proprietario. 🔗 Leggi su Feedpress.me
